Harry Houdini e o caso do estudante assassino

O médico que o abriu no dia 26 de outubro de 1926 descobriu-lhe um apêndice destruído há vários dias. Harry, o homem que escapava de todas as correntes, estava definitivamente preso pela morte, que chegou cinco dias depois. Pelo meio ficou o episódio macabro de um universitário que o esmurrou no abdómen com toda a força que pôde.

Detroit, dia 26 de outubro de 1926. O Grande Harry Houdini voltava a deixar os seus fiéis espetadores de boca escancarada, um fio de baba correndo pelo queixo. Era sempre assim a cada exibição. Ninguém ficava indiferente perante as proezas daquele que foi, para muitos, o maior mágico de todos os tempos. Mas, nessa noite, os ohs! de admiração enrolaram-se nas gargantas e transformaram-se em ohs! de angústia. Harry preparava-se para abandonar o palco quando tombou inteiriço, vítima de um estranho colapso. Cinco dias depois, estava morto.O mistério mantém-se até hoje: o que matou Harry Houdini? Procurem respostas um pouco por todo o lado. Nenhuma que encontrarem será definitiva. Quando muito, há o registo monocórdico do óbito: peritonite. Causas? Demasiado vagas.

Houdini não se chamava Houdini. Nasceu com o nome de Erik Weisz, filho de uma família judia de Budapeste, no então Império Austro-Húngaro. O pai era rabino - Mayer Sámuel Weisz; a mãe, Cecilia Steiner, deu-o à luz a 24 de março de 1874. Erik tinha um meio-irmão, Nathan, gerado na vigência do primeiro casamento do pai, e outros quatro, Gottfried William, Theodore, Leopold e Carrie Gladys. Emigraram todos para os Estados Unidos em julho de 1878, ficando Mayer Weisz responsável pelos serviços religiosos da comunidade de Apleton, no Wisconsin. Chamavam-lhe pomposamente Zion Reform Jewish Congregation. Hoje, no lugar onde a família ficou instalada existe uma praça chamada Houdini Square.

Quando os Weisz chegaram à América passaram a ser Weiss. Era mais simples e a vida que levavam não tinha nada de complicada. Nesse tempo, já um antigo relojoeiro francês, natural de Blois, tinha falecido: Jean-Eugène Robert-Houdin ficou famoso pelos seus complicados truques de ilusionismo. Por causa de Jean-Eugène, Erik resolveu ser mágico e Houdini, Harry Houdini. Devorara avidamente a sua autobiografia e ficara absolutamente fascinado pela arte da ilusão. O Harry foi buscá-lo a Harry Kellar, outro dominador de manigâncias, natural da Pensilvânia.

Em 1891, Houdini começou a subir aos palcos. Sem grande espalhafato e, pior, sem grande impacto sobre o público. Dedicava-se quase exclusivamente a truques com cartas, algo que não trazia nada de muito novo e, ainda por cima, estava sujeito a uma concorrência desbragada. Não demorou muito tempo a perceber que, apostando nos baralhos, estava condenado como mágico, a despeito de algumas críticas em relação ao seu trabalho o considerarem, de forma bastante paternalista, competente. Com a ajuda do irmão Theodore, mais conhecido pela alcunha de Dash, passou à fase de escapista. The Brothers Houdini passaram a apresentar-se com espetáculos nos quais Harry se libertava de cordas e de correntes que o deixavam completamente imóvel. Instalaram-se em Coney Island, a zona de entretenimento por excelência de Nova Iorque, e arranjaram uma assistente, Wilhelmina Beatrice Rahner, Bess de nome artístico, que depois de namorar uns meses com Dash saltou para os braços de Harry e para uma relação que conduziu ao casamento, logo seguido da dispensa do segundo irmão Houdini. Não havia espaço para mais do que um Houdini, tanto nos Estados_Unidos como na face do planeta Terra. Harry não fazia cedências quando se tratava da vaidade. Tinha para dar e vender.

