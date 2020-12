Detido homem que perseguia e violava mulheres em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 37 anos, por fortes indícios da prática de vários crimes de coação sexual, importunação sexual e violação, este na forma tentada, ocorridos no passado mês de agosto, na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Em comunicado, este sábado, a PJ revela que as diligências realizadas pela investigação nos últimos meses permitiram a identificação do autor, que perseguia as vítimas, jovens mulheres, na via pública, imobilizava-as e sujeitava-as a práticas sexuais, colocando-se em fuga, de seguida.

De acordo com a mesma nota, foram já identificadas quatro vítimas, mas existem indícios fortes de que o agressor terá praticado ilícitos semelhantes contra outras mulheres.

O detido possui antecedentes criminais, bem como condenação por delitos da mesma natureza, e foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.