Fim de semana de dérbis

Manchester United-Manchester City e Real Madrid-Atlético de Madrid: este sábado é dia de dérbis em dois dos principais campeonatos europeus. Na Premier League, as duas equipas de Manchester encontram-se para a 12.ª jornada, num momento em que são também vizinhas na tabela: os red devils ocupam o 6.º lugar e os citizens o 7.º posto, com apenas um ponto de diferença.

O encontro em Old Trafford acontece dias depois de a equipa de Bruno Fernandes ter transitado para a Liga Europa – ao contrário de Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, que, sob as ordens de Pep Guardiola, já tinham garantido de forma antecipada a passagem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Também o Real Madrid e o Atlético de Madrid ficaram com passagem garantida à fase a eliminar da prova milionária, ambos com o passaporte carimbado na jornada derradeira dos respetivos grupos, embora os merengues como cabeças-de-série e os colchoneros no segundo lugar do grupo A.

Os dois emblemas da capital espanhola vão hoje protagonizar o cabeça-de-cartaz da ronda 13 da Liga vizinha. Com 10 jornadas cumpridas, João Félix e companhia lideram a prova sem derrotas (26 pontos). Já os merengues surgem em 4.º lugar, com uma desvantagem de seis pontos e também mais um jogo realizado que o conjunto de Diego Simeone.

Tottenham de Mou líder

No domingo, as atenções voltam-se novamente para solo inglês, com mais um dérbi em destaque, desta vez em Londres, com o Crystal Palace a receber o Tottenham. Os spurs lideram a prova (24 pontos) e não perdem há 10 rondas – a única derrota da equipa de Mourinho aconteceu na ronda inaugural, tendo registado entretanto sete vitórias e três empates.

Precisamente com o mesmo registo que os spurs surge o Liverpool. Klopp e Mou entram assim em mais uma ronda da prova caseira colados no topo da tabela. Logo depois do dérbi londrino, será a vez dos reds, campeões em título, visitarem o Fullham, atualmente o primeiro clube acima da linha vermelha na tabela inglesa.