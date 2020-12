Jovem revela como descobriu que o namorado a estava trair através de um copo de café da Starbucks e história torna-se viral

Danielle Brown decidiu responder a uma questão lançada no TikTok e viu a sua resposta ganhar popularidade e tornar-se viral.

"Qual foi a forma mais louca como descobriste que estavas a ser traída?”, era a pergunta. Muitos responderam à questão, mas a resposta de Danielle pareceu a mais original ou então aquela que os utilizadores acharam mais insólita.

Num vídeo, a mulher conta que descobriu que estava a ser traída quando o namorado chegou a casa, já tarde, com um copo de café da Starbucks. Questionado sobre onde tinha estado, o namorado respondeu que tinha saído para beber café com uns amigos e pousou o copo antes de subir as escadas de casa.

“Aproximo-me para tomar um gole porque ele não me deu um”, conta Brown no vídeo, que já tem milhares de visualizações, revelando que ao pegar no copo, reparou em algo estranho – no copo estava escrito o nome da ex-namorada do companheiro.

"Ele foi ao café com a sua ex-namorada e o nome dela vinha no copo porque obviamente foi ela quem fez o pedido", revelou.

Confrontado com a situação, o namorado ainda tentou justificar-se dizendo que aquele era o nome da empregada que o atendeu, na sabendo por que razão esta o teria feito.

A resposta de Danielle foi simples: pegou no café e atirou-o para cima do namorado.

Uma história que se tornou viral e que segundo os utilizadores mostra o “péssimo mentiroso” que o ex-namorado de Danielle é.