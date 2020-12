Laura Figueiredo deixa mensagem comovente a Sara Carreira: "Sei que nos vais guardar e proteger para sempre"

Laura Figueiredo, cunhada de Sara Carreira, utilizou as redes sociais, este sábado, para deixar uma mensagem de despedida comovente à artista, que perdeu a vida no passado sábado num trágico acidente na A1,

A companheira de Mickael Carreira partilhou uma fotografia de Sara com a sobrinha, Beatriz, e lembrou a alegria que caracterizava a cantora.

“São momentos bonitos como este, o teu sorriso e o brilho que sempre te caracterizou, a forma como te mantenho presente em mim hoje e sempre. Ouço nitidamente a tua voz a chamar a Bea, ‘Baby bommm’, sempre que chegávamos perto de ti, e a forma como corriam uma para a outra, ver-vos juntas a brincar com a Roxy e a Molly”, começou por escrever.

“Quando procurei uma fotografia hoje, esta foi a que me acalmou, por ver-te como és, linda sem qualquer pose, simplesmente a viver, a amar, tirei-a sem que percebesses porque estavam lindas as duas, porque estes momentos me enchiam o coração. Nos últimos anos eram as fotografias que tirava tuas, não podia imaginar que ia precisar tanto delas”, acrescentou a apresentadora, lembrando que o Natal era a festa de que Sara mais gostava.

“Sempre foste a mais animada com as festas, tudo tinha que estar perfeito, conseguias pensar em todos, imaginar como seria o momento, estamos tão perto do Natal que era a festa que mais gostavas, era difícil segurar-te até á meia noite porque querias ver a cara de todos quando vissem o teu presente, em outubro já dizias, ‘já tenho a prenda da bea, vai ser o melhor de todos’, adoravas brincar com a tua mãe a dizer que a bea gostava mais de ti. Não sei como vamos fazê-lo agora, não consigo imaginar. Acalma-me saber que te teremos sempre junto de nós, sei que nos vais guardar e proteger para sempre, faz-me bem acreditar que é verdade, que existimos além desta vida, faz-me bem pensar que estás com os meus, aí em cima, que juntos olham por nós enquanto aprendemos a lidar com esta dor”, recordou.

“Agradeço por fazeres parte das nossas vidas. E agradeço a todas as pessoas o carinho, a bondade e o respeito com que nos trataram neste momento. És profundamente amada por todos! Ajuda-nos aí de cima. Te amo ratinho”, rematou.

Recorde-se que também o irmão de Laura Figueiredo perdeu a vida há dois anos num acidente de viação.