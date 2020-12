Direito de resposta: Neeleman não vai processar Estado português

Eu, David Neeleman, tendo tomado conhecimento do artigo com o título “Neeleman exige biliões ao Estado”, publicado, com chamada de capa, na edição de 12.12.2020 do Jornal SOL, venho exercer direito de resposta e retificação nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 24 a 26 da Lei de Imprensa.

Para o efeito, declaro que o referido artigo não tem o mínimo de aderência à realidade. Declaro expressamente que não deu nem vai dar entrada qualquer ação judicial ou outra contra o Estado Português, que não está em curso a preparação de tal ação e que não dei instruções aos meus advogados para estudarem tal possibilidade.

Consigno que não fui contactado por parte do jornalista que assina o artigo com vista a confirmar a veracidade da alegada notícia.

A publicação de uma alegada notícia com esta relevância, mas sem qualquer tipo de verdade ou confirmação, é ilegal e incompreensível, e tem subjacente um racional que só pode ter intuitos malévolos.

Por ser inverdade, esta alegada notícia afecta a minha reputação e bom nome, causando-me danos de diversa natureza e de elevada gravidade.

Solicito que o artigo em causa seja de imediato desmentido no sítio do Jornal SOL e que o façam também na próxima edição em papel do jornal SOL, através da publicação da presente comunicação, a ser feita nos termos da lei, com o mesmo destaque dado ao vosso artigo de hoje e com chamada de capa.

Com os melhores cumprimentos,

David Neeleman