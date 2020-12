Vídeo mostra homem a atirar-se ao Tejo para salvar pessoa

Um homem estava a passear com o filho, este sábado, junto ao Cais das Colunas, em Lisboa, quando se lançou para o rio Tejo para salvar uma pessoa que estava na água já inanimada.

A vítima, um homem de 55 anos, quando chegaram os meios de socorro já tinha sido salvo e retirado da água por José Brito. Foi transportada para hospital de São José onde ficou internado sob observação, mas encontra-se fora de perigo.

O Presidente da República quando tomou conhecimento do episódio não poupou elogios à “coragem” do homem que não hesitou em lançar-se ao rio para salvar uma pessoa de afogamento.

"Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao cais das colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana", lê-se na nota publicada, este sábado, no site da Presidência da República.

"Em tempos tão difíceis, esta ação certamente marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa na mesma mensagem, na qual sublinha ainda que José Brito "deve ser distinguido pela coragem e pela vontade de ajudar o próximo".