PSP morre depois de ter sido atropelado por homem que agredia mulher na via pública

Um agente da PSP de Évora morreu, esta madrugada, depois de ter sido atropelado intencionalmente, no sábado à noite, em Évora.

O polícia atropelado ainda foi transportado, depois do atropelamento que terá ocorrido por volta das 21h45, para Hospital de Évora, onde não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

O suspeito do atropelamento que se revelou fatal colocou-se em fuga, mas as autoridades detiveram-no na zona de Alcabideche em Sintra, adianta um comunicado da PSP, a que o SOL teve acesso.

Na origem do atropelamento estará a intervenção do agente da PSP, que quis pôr fim às agressões de que foi testemunha em plena via pública de um homem contra a sua alegada companheira.

De acordo com informação avançada pela PSP, o agressor arrastou a mulher pelo chão e obrigou-a a entrar numa viatura, até que foi intercetado pelo polícia, que não estava de serviço.

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) publicou uma nota no Facebook na qual lamenta o sucedido e apresenta as condolências à família. A "PSP está de luto por mais este trágico acontecimento". Na mesma mensagem, aquela estrutura lembra ainda que o agente estava a prestar auxílio a uma vítima de violência.

Também o Sindicato Nacional da Polícia deu conta da morte do agente: "O SINAPOL lamenta informar que um colega nosso da PSP de Évora, que esta tarde foi intencionalmente e covardemente atropelado, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer". "Mais um colega assassinado, mais uma vida sem valor. Apresentamos, neste momento de Dor as nossas condolências à família, amigos e colegas", lê-se na publicação.