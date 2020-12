Afogamento. Salvamento no rio Tejo gera rasgados elogios

Um homem de nacionalidade cabo-verdiana, José Brito, que se atirou ao rio Tejo, na baixa de Lisboa, este sábado, para salvar um idoso de 68 anos que estava em risco de afogamento, tem recebido vários elogios na sequência da sua atitude. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não deixou de se manifestar, enaltecendo o ato solidário.

“Ao tomar conhecimento do salvamento da pessoa que caiu esta manhã nas águas do Tejo, junto ao cais das colunas, o Presidente da República enalteceu o bom exemplo de solidariedade humana e de coragem demonstrado por José Brito, que enquanto passeava com o seu filho salvou uma vida humana”, pode ler-se numa nota publicada no site oficial da presidência da República, na qual é também sublinhado que Marcelo falou com José Brito ao telefone.

“Em tempos tão difíceis, esta ação certamente marcará os que assistiram, no local, ao salvamento, como todos os que dele tiveram conhecimento. O exemplo de José Brito deve ser distinguido pela coragem e pela vontade de ajudar o próximo”, é referido.

André Silva, deputado do PAN, também fez questão de felicitar a atitude do cabo-verdiano, deixando uma mensagem no Facebook. “O Zé Luís é um herói. A passear com o filho à beira Tejo, e enquanto outros assistiam impávidos, atirou-se à água e salvou um homem que estava de barriga para baixo, a boiar sem se mexer. Nadou e puxou a vítima para terra enquanto quem estava à volta apenas observava. Que bom, para todos nós, contarmos com o Zé Luís no nosso país. A coragem e os valores não têm cor nem pátria”, escreveu.

José Brito é um antigo pescador cabo-verdiano que se mudou para Portugal em 2004. Segundo o CM, sofria de uma doença grave e precisou de um transplante de medula, que conseguiu obter em Portugal.