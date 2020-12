Dolly Parton impede menina de nove anos de ser atropelada

A cantora Dolly Parton salvou uma menina de 9 anos de ser atropelada. Talia Hill estava a gravar o novo filme de natal da plataforma da Netflix Christmas on The Square quando se deu o incidente.

A menina atravessou uma estrada sem reparar que um veículo se aproximava. "Alguém me agarrou e me puxou", disse Talia Hill, em entrevista ao The Insider, sem indicar quando é que a situação ocorreu. Quando olhou para cima, nem queria acreditar: Era a cantora norte-americana, Dolly Parton. "Fiquei muito surpreendida. Ela respondeu-me que era um anjo, porque interpreta um no filme. Fiquei em choque. Abraçou-me e disse-me: 'salvei a tua vida'", continuou.

O filme protagonizado pela cantora country irá estrear no próximo dia 22 de dezembro na Netflix.