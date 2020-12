Chuva, neve e ondas fortes: 15 distritos sob aviso amarelo

Esta semana começa com avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera sobre chuva, neve e agitação marítima que deve ficar em alerta.

De acordo com o IPMA, Guarda e Castelo Branco são os distritos que estão sob aviso amarelo devido à possível queda de neve acima de 1400/1600 metros entre as 21 horas desta segunda-feira e as 12 horas de terça-feira.

A chuva vai intensificar-se nos distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga entre a meia-noite e as 9 horas de quarta-feira.

Os distritos do Porto, Faro, Viana do Castelo, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga também pertencem à lista de alerta por causa da agitação marítima forte com ondas de noroeste, que podem atingir desde os 4 a 5 metros. As horas de maior preocupação são entre as 9 horas e as 18 de terça-feira e a partir das 21 horas de quarta-feira.