Sia diz que Shia LaBeouf é um "mentiroso compulsivo" e a fez cometer adultério

Depois de a cantora britânica FKA Twigs ter aberto um processo contra o ator Shia LaBeouf, que acusa de abusos físicos e psicológicos e ainda de lhe ter transmitido conscientemente uma doença sexualmente transmissível, a cantora Sia veio a público apoiá-la e acusar LaBeouf de ser um "mentiroso compulsivo" e de a ter enganado dizendo que estava solteiro e levado a cantora a cometer adultério.

Segundo a intérprete de Chandelier, o ator norte-americano é um "mentiroso compulsivo" e "está muito doente", pode ler-se numa publicação nas redes sociais. Apesar da situação, Sia diz que tem compaixão por ele e pelas suas vítimas e apela às pessoas que fiquem "seguras" e "longe" do artista.

A cantora deixou ainda uma mensagem de apoio a FKA Twings por ter tido coragem de vir a público falar sobre a sua situação. "Adoro-te. Isto é de uma coragem enorme, estou orgulhosa de ti", pode ainda ler-se no post de Sia.

Recorde-se que quando foi questionado sobre as acusações, LaBeouf não confirmou as mesmas mas disse que “não tinha desculpas” para os seus problemas de alcoolismo e agressividade. "Fui abusivo comigo mesmo e com todos os que me rodeiam durante anos. Tenho um historial de fazer mal às pessoas mais próximas de mim. Estou envergonhado de ter esse historial e peço desculpa a todos aqueles que magoei”, disse o ator norte-americano ao The Time, na passada sexta-feira.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1