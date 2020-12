F.C. Porto defronta Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Nesta segunda-feira, realizou-se o sorteio para os próximos jogos da Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto, liderado por Sérgio Conceição, irá defrontar a Juventus em fevereiro. A primeira mão será no Estádio do Dragão.

Os oitavos de final também vão contar com mais seis jogos: Borussia Monchengladbach - Manchester City; Lázio - Bayern Munique; Atlético Madrid – Chelsea; Leipzig – Liverpool; Sevilha - Borussia Dortmund e Atalanta - Real Madrid.