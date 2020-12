Autoridades belgas interrompem orgia pelo terceiro fim de semana consecutivo

As autoridades belgas interromperam novamente uma orgia pelo terceiro fim de semana consecutivo em Bruxelas, desta vez em Saint-Mard, uma cidade perto da fronteira com a França.

Segundo o jornal belga La Meuse, desta vez as autoridades deram de caras com uma orgia com 56 participantes, praticamente todos franceses. A mesma fonte adianta que se tratava de uma festa de aniversário de um dos cidadãos franceses ali presentes, mas não contavam dar de caras com outra orgia, uma vez que foram chamados ao local a contar com uma festa clandestina.

Na festa estavam também acompanhantes de luxo e, quem quisesse aceder à festa, tinha de pagar 250 euros. No bilhete estavam incluídos “álcool ilimitado e outros prazeres”.

Todos os participantes da orgia foram detidos, 54 foram multados, dos quais 52 por incumprimentos dos regulamentos sanitários impostos pela covid-19. Uma pessoa foi multada por posse de estupefacientes e outra por posse de gás hilariante.

Recorde-se que há duas semanas, também em Bruxelas, as autoridades interromperam uma orgia com 25 homens que envolvia vários diplomatas e um eurodeputado húngaro, József Szájer, que acabou por se demitir. No fim de semana passado, aconteceu outra orgia com dez homens e mulheres, em que uma se tentou esconder num armário e outra acabou mesmo detida por não colaborar com as autoridades. Todos os presentes pagaram uma coima de 250 euros.