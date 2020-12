PJ investiga caso de homem encontrado morto na via pública em Braga

Um homem na casa dos 60 anos foi encontrado morto na rua em Gandarela, Celorico de Basto, Braga, no domingo. A Polícia Judiciária está agora a investigar o caso.

O alerta foi dado pelas 21h45 de domingo, quando o homem foi encontrado morto na via pública, adiantou fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) à Lusa, com indícios de lesão grave cranioencefálica.

Quando a Cruz Vermelha local chegou para tentar socorrer o homem, este já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Depois de confirmado o óbito, o corpo foi transportado às 1h00 da manhã de segunda-feira para a morgue de Guimarães.