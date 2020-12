Campanha ‘Dê troco a quem precisa’ começa hoje nas farmácias

A campanha serve para ajudar as vítimas económicas da covid-19 e está em todas as farmácias do país a partir de hoje até dia 22 de dezembro.

A campanha ‘Dê troco a quem precisa’, do programa Emergência abem: COVID-19 da Associação Dignitude, criado em março deste ano e responsável por ter ajudado mais de 18.000 pessoas até à data, arranca esta segunda-feira e tem como objetivo ajudar as pessoas com mais dificuldades na compra de medicamentos.

A ideia é arredondar as contas da farmácia dos portugueses e o troco reverter para a campanha que irá durar até dia 22 de dezembro. Segundo a embaixadora da associação e jurista, Maria de Belém Roseira, os donativos recolhidos vão ser aplicados no acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde a pessoas mais carenciadas.

A iniciativa Emergência abem: COVID-19 já apoiou cerca de 10 mil famílias. “Este número não pára de crescer porque as necessidades são imensas devido ao impacto da covid-19 com os confinamentos, as falências de empresas, despedimentos e diminuição no consumo", explicou Maria de Belém Roseira.

Uma das preocupações da associação é o circuito de entrega dos medicamentos, por muito que seja um curto ou longo percurso até às residências. “Ajudámos a colocar no domicílio ou na farmácia, consoante a escolha das pessoas, os medicamentos de dispensa hospitalar para evitar que se deslocassem e isto significa por vezes centenas de quilómetros", contou a embaixadora.

Para conseguir identificar as pessoas com carência económica nas farmácias, é-lhes atribuído um cartão com nome e um código de barras fornecido pelos parceiros da associação.

Maria de Belém Roseira admite que o programa Emergência abem: COVID-19 vai manter-se enquanto existir necessidade. Antes da pandemia, uma em cada 10 pessoas não conseguia comprar medicamentos em Portugal.

A associação Dignitude já recebeu mais de 120 mil euros em donativos.