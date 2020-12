Cody Simpson vai competir pela Austrália em natação

“Acabei de me classificar para minhas primeiras provas olímpicas”, anunciou o cantor.

Cody Simpson e Miley Cyrus terminaram a relação há pouco tempo, mas o cantor conseguiu manter o foco em algo que manteve “relativamente discreto” até agora: a natação. Simpson anunciou no Instagram que se qualificou mesmo para as suas primeiras provas olímpicas.

Cody Simpson, 23 anos, explicou no Instagram que teve de parar de competir como nadador aos 13 anos, altura em que arrecadou o título de campeão australiano na modalidade, para começar uma carreira na música. “Agora, quase exatamente 10 anos depois, aqui estou eu mais uma vez”, escreveu na legenda que acompanha uma foto sua com equipamento de natação e junto a uma piscina.

“Acabei de me classificar para minhas primeiras provas olímpicas”, anunciou. “Fui capaz de conseguir uma vitória e garantir uma vaga nas provas olímpicas australianas do ano seguinte. É a minha maior ambição expandir o limite e a noção do que é possível para alguém alcançar numa única vida, e estou aqui para dizer que vocês pode fazer absolutamente QUALQUER COISA se estiverem disposto a trabalhar por isso”, contou Cody Simpson.

“Estou ansioso para ver onde tudo isso me levará na longa estrada à frente!”, concluiu.