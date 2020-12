Boavista confirma Jesualdo Ferreira como novo treinador

Jesualdo Ferreira vai assumir o comando técnico do Boavista, substituindo Vasco Seabra, até ao final da próxima temporada, anunciou o clube, esta segunda-feira.

"A Boavista FC, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o professor Jesualdo Ferreira para assumir o comando técnico da equipa principal, assinando um contrato válido até junho de 2022", lê-se no comunicado publicado no site do clube.

"Jesualdo Ferreira integra na sua equipa técnica os adjuntos Rui Águas e Pedro Bouças, além de Jorge Couto, Daniel Rosendo e Pedro Miranda, que já integravam a estrutura. O treino de hoje já será orientado pela nova equipa técnica", termina a nota.

Recorde-se que Vasco Seabra rescindiu na terça-feira passada, tendo deixado o comando interino a cargo do adjunto Jorge Couto e do treinador da equipa de sub-23, Daniel Rosendo, dupla que orientou a equipa no jogo, de sábado, frente ao Estoril Praia, que o Boavista perdeu por 2-1, na quarta ronda da Taça de Portugal.

Atualmente, os axadrezados ocupam o 15.º lugar do campeonato com os mesmos oito pontos do Farense (14.º) e do Tondela (16.º).