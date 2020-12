Banco de Portugal aponta para recuperação de 3,9% da economia no próximo ano

O Banco de Portugal (BdP) espera que, no próximo ano, o Produto Interno Bruto (PIB) português suba 3,9%. Esta projeção para os próximos anos foi conhecida esta segunda-feira no Boletim Económico divulgado pela instituição liderada por Mário Centeno. Esta previsão é mais pessimista que a do Governo, que espera um crescimento económico de 5,4% em 2021.

Para este ano, o banco central mantém previsão de queda do PIB de 8,1%. Já para 2022 e 2023, a instituição prevê um crescimento económico de 4,5% e 2,4%, respetivamente.

Já no que diz respeito à taxa de desemprego, diz o Banco de Portugal que deverá ficar nos 7,2% este ano, uma revisão em baixa face aos números anteriores. Para 2021 a previsão é que suba para os 8,8%.