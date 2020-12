Nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido

O ministro da Saúde britânico afirma que já foram reportados mais de mil casos com esta variante no país.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou esta segunda-feira, quando falava na Câmara dos Comuns, que foi identificada “uma nova variante do coronavírus” no Reino Unido.

“Identificámos uma nova variante do coronavírus, que pode estar associada à disseminação mais rápida no sudeste da Inglaterra. A análise inicial sugere que essa variante está a espalhar-se mais rápido do que as variantes existentes”, declarou.

Segundo o governante, já foram encontrados mais de mil casos com esta variante no país, principalmente no sul da Inglaterra, onde as infeções têm crescido exponencialmente nos últimos tempos, e a Organização Mundial de Saúde (OMS) já foi alertada.

“A esta altura nada sugere que esta variante possa causar complicações mais graves da doença e é altamente improvável que esta mutação não responda à vacina”, disse Hancock, informando ainda que outros países reportaram variantes semelhantes do novo vírus nos últimos meses.