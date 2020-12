Itália registou mais de 12 mil infetados e 491 óbitos por covid-19 em 24 horas

Itália registou, esta segunda-feira, mais 12.025 contágios de covid-19 e 491 óbitos devido à doença, anunciou o Ministério da Saúde do país.

Desde 19 de outubro que Itália não registava um número diário de infeções tão baixo. No entanto, a quebra pode resultar do facto de aos fins de semana serem feitos menos testes, o que faz com que haja um menor número de casos confirmados às segundas-feiras.

Desde o início da pandemia em Itália, foram contabilizados 1.855.737 infetados em Itália. O país tem ainda um total acumulado de 65.011 vítimas mortais, o que faz com que seja a nação europeia com mais mortes, segundo os dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

No entanto, o número de internados nos hospitais italianos continua a descer: estão internados 31 mil infetados, menos 33 do que no dia anterior. Destes, 3.095 estão a ser tratados em unidades de cuidados intensivos, menos 63 do que no domingo.

O Governo italiano está ainda a avaliar as medidas que deverão ser impostas nos próximos feriados. Uma das hipóteses é antecipar o horário de recolher obrigatório, que é nesta altura as 22h00 locais. Ou então pode ser mesmo decretado um confinamento nacional nos dias de épocas festivas, para evitar uma terceira vaga da pandemia no início do próximo ano.