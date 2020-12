Ministra reitera pedido para um Natal vivido de "forma refletida e cuidadosa"

Marta Temido diz que vacina é “luz ao fundo do túnel”, mas que não é tempo de relaxar nos cuidados.

A ministra da Saúde reiterou, esta segunda-feira, o pedido para que a quadra natalícia seja vivida e gozada de forma diferente.

"O Natal é um tempo de festa, que nos leva a querer estar com os mais próximos, mas que este ano tem de ser vivido de forma diferente, refletida e cuidadosa", disse Marta Temido à margem da inauguração do novo Serviço de Urgência Geral do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), na Amadora.

A ministra sublinhou que não se pode “em nome dos próximos natais, em nome das famílias e em nome dos profissionais de saúde”, abandonar os cuidados que se têm tido. “Não lhes podemos pedir mais e temos de ouvir o pedido deles para termos o máximo cuidado na nossa vida diária”, acrescentou.

Governante vê na vacina "uma luz ao fundo do túnel", mas, ao mesmo tempo, lembrou que continua a haver "uma elevada pressão sobre o sistema de saúde" que deve levar os portugueses "a não relaxarem nos cuidados sanitários".