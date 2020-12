Cristiano Ronaldo faz parte do melhor onze de sempre da história do futebol

Cristiano Ronaldo integra o melhor onze de sempre da France Football, numa ‘eleição’ na qual votaram 140 jornalistas de todo o mundo.

O jogador português foi escolhido como o melhor extremo esquerdo e o argentino como melhor extremo direito. O brasileiro Ronaldo fecha a lista dos avançados ao centro.

O argentino Diego Maradona e o brasileiro Pelé foram distinguidos como os melhores médios ofensivos, numa equipa apresentada num sistema de 3X4X3.

No meio-campo mais defensivo as escolhas recaíram no alemão Lothar Matthaus e no espanhol Xavi. O alemão Franz Beckenbauer foi eleito o melhor defesa central, o italiano Paolo Maldini como lateral esquerdo e o brasileiro Cafu como lateral direito. Na baliza foi o russo Lev Yachine quem reuniu mais votos.

Ronaldo é assim o único português a entrar na equipa maravilha, mas Luís Figo e Eusébio também faziam parte da lista de candidatos.

O jogador da Juventus já reagiu e não podia sentir-se mais honrado e orgulhoso.

"Sinto-me muito honrado por fazer parte do melhor onze de sempre da France Football. Que extraordinário Dream Team... Todos merecem o mesmo respeito e admiração e, obviamente, sinto-me orgulhoso por estar entre estes extraordinários jogadores. Obrigado", escreveu no Instagram.