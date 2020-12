Guarda prisional que atropelou mortalmente agente da PSP fica em prisão preventiva

O guarda prisional que atropelou mortalmente um agente da PSP de Évora, na noite de sábado, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Fortuna Malengue, de 52 anos, está acusado de homicídio qualificado, ofensas à integridade física e violência doméstica.



O crime ocorreu no Rossio de São Brás, em Évora, quando um polícia do Comando Distrital de Évora, que não estava de seviço, interveio numa situação de violência, tentando proteger uma mulher que estava a ser agredida em plena via pública pelo seu companheiro, José Fortuna Malengue, que acabou por atropelar o agente, de 45 anos, que morreu já no hospital na sequência dos ferimentos graves.

O agressor conseguiu fugir, mas foi intercetado e detido pela GNR na zona de Alcabideche, tendo depois sido levado a tribunal, onde ficou, esta segunda-feira, a conhecer que ficaria sujeito a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.