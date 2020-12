Delgado Alves arrasa Sousa Pinto por ataque a novo líder da JS

"Mais do que estalinismo do Miguel, teremos talvez um problema de falta de noção de quem acusa”, defende Delgado Alves.

O vice-presidente da bancada do PS, Pedro Delgado Alves, saiu em defesa do novo líder da JS, Miguel Costa Matos, após as acusações de estalinismo feitas pelo deputado socialista Sérgio Sousa Pinto.

“Qualquer observador atento sem dificuldades concluirá que mais do que estalinismo do Miguel, teremos talvez um problema de falta de noção de quem acusa. Nada que um pedido de desculpas por um momento infeliz ou irrefletido não corrija”, escreveu Delgado Alves no Facebook.

Recorde-se que Sérgio Sousa Pinto acusou Miguel Costa Matos de adotar “o comportamento de um estalinista” ao não ter referido o seu nome e o de António José Seguro, num discurso em que citou anteriores líderes, como Alberto Arons de Carvalho, Margarida Marques, Pedro Nuno Santos, Duarte Cordeiro e Maria Begonha, a líder da JS imediatamente anterior a si.