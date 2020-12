Filho mais velho de Pedro Lima faz alerta sobre doenças mentais: "Não são fraqueza ou personalidade"

João Lima sublinha que OMS prevê que perturbações depressivas serão a doença que afeta mais pessoas no mundo num futuro muito próximo.

O filho mais velho do ator Pedro Lima, João Lima, partilhou uma mensagem no Instagram a respeito da morte do pai, alertando para a importância das doenças mentais.

“Depressão. Ansiedade. Demência. São palavras, não mordem, podemos dizê-las. Mas são também doenças, e estas sim magoam, destroem, matam. Não são fraqueza ou personalidade. Temos de as reconhecer para as combater. Sem estigmas, sem vergonhas e sem tabus”, sublinhou.

O jovem lembrou ainda que a Organização Mundial de Saúde estima que em 2030 as perturbações depressivas vão passar a ser a doença que afeta mais pessoas a nível mundial.

Recorde-se que Pedro Lima sofria de depressão e morreu na praia do Abano, no Guincho, aos 49 anos.