Altice veste a camisola a favor dos direitos humanos

No ano em que se comemora o 72.º aniversário da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Altice Portugal juntou-se ao projeto ‘Eu Jogo pelos Direitos Humanos’, uma iniciativa inédita, lançada pela Amnistia Internacional Portugal, que tem como principal objetivo consciencializar para os direitos humanos através do desporto, mais concretamente do futebol, durante a época de 2020/2021.

Este projeto, que junta entidades governamentais, a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, associações de jogadores, treinadores e árbitros, entre outros parceiros, pretende ser um movimento de sensibilização para temas e problemáticas da nossa sociedade.

Considerando o clima de violência, racismo, intimidação e ameaças à integridade física (pessoal e familiar), bem como o discurso de ódio, a que se tem assistido ultimamente no mundo do desporto, a Amnistia Internacional fez um apelo de envolvimento a várias entidades do setor e outros parceiros, de forma a abrir caminho a uma reflexão a partir dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Por ser inclusivo, multicultural e influente na nossa sociedade, o desporto deve ser aproveitado para a promoção da igualdade, justiça e respeito pelo outro. Com pontos em comum com os da Declaração dos Direitos Humanos, o futebol, neste projeto, encontra-se como o principal agente de promoção e de desenvolvimento de ações de responsabilidade social em torno de um tema tão importante como os direitos humanos.

Ora, o Dia Internacional dos Direitos Humanos celebrou-se esta semana e a Altice Portugal, enquanto empresa que apoia causas transversais que promovam a igualdade de direitos e oportunidades entre as pessoas, quis celebrar esta data, enaltecendo a iniciativa e relembrando a importância dos direitos humanos na sociedade portuguesa, bem como nos quatro cantos do mundo.

O apoio da Altice Portugal a esta iniciativa vem fortalecer o seu compromisso com a sociedade, bem como dar continuidade à sua estratégia de aposta em ações de responsabilidade social que marcam a diferença no nosso país. O projeto ‘Eu Jogo pelos Direitos Humanos’ junta-se a um conjunto de ações e iniciativas apoiadas pela Altice Portugal que visam contribuir para um futuro maior e melhor para todos.

Entre os parceiros institucionais e organizações desportivas confirmados neste projeto estão: Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P./Plano Nacional da Ética no Desporto, Federação Portuguesa de Futebol, Liga Portuguesa de Futebol Profissional/Fundação do Futebol, Altice Portugal, NOS, Sport TV e Olivedesportos, entre outros.

Ao longo da época 2020/2021, a Amnistia Internacional e as entidades parceiras do projeto vão promover um conjunto de ações de sensibilização e educação para os direitos humanos no âmbito de diversas modalidades. Estas iniciativas são destinadas a agentes desportivos, adeptos e público em geral.

Fazer parte desta iniciativa não podia deixar mais satisfeita a Altice Portugal. «Numa altura em que, mais do que nunca, é necessário estarmos ao lado uns dos outros na defesa da inclusão social e igualdade de oportunidades, a Altice Portugal quis associar-se a esta iniciativa, que conta também com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol, nossa parceira há mais de 20 anos», diz André Figueiredo, diretor de Coordenação Institucional, Corporativa e Comunicação da empresa. Sendo o desporto uma das áreas prioritárias da intervenção da Altice Portugal, «é através de um conjunto de iniciativas e projetos que nos associamos, que procuramos fazer a diferença. Justiça e solidariedade são dois conceitos pelos quais a Altice Portugal se rege e é com grande satisfação que podemos lutar, ao lado da Amnistia Internacional Portugal e de outros parceiros, por um mundo melhor», acrescenta o responsável.

Já Pedro A. Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, defende que «o desporto pode afirmar-se como exemplo de um mundo mais justo, por ser inclusivo e multicultural. Isso depende de todos: adeptos com mais respeito que se demarcam de todas as manifestações de ódio, clubes com mais noção da sua responsabilidade social, atletas e equipas técnicas que utilizam a sua influência mediática com mais força para que todas as pessoas, em todo o mundo, possam usufruir de direitos humanos».

No caso específico do futebol, «como jogo de arte coletiva, junta capacidades, habilidades e culturas diferentes, trabalhando-se em conjunto e união para alcançar a vitória, jogo a jogo. É isso que queremos que seja transposto para a sociedade e para os direitos humanos: um trabalho coletivo e de todas as pessoas para um mundo melhor».