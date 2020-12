Sharon Osbourne teve de ficar internada no hospital depois de testar positivo para covid-19

O anúncio foi feito através do Twitter da apresentadora de televisão. Precisou de estar internada após saber que tinha o vírus. Agora esta isolada do marido, Ozzy Osbourne, que tem 72 anos, sofre de Parkinson e acusou negativo no teste à covid-19.

Pode ler-se no seu tweet, que o programa “The Talk”, onde esta se insere no grupo de apresentadores, está num “hiato programado”.

É de mencionar que a origem do teste positivo de Sharon pode estar relacionado com facto de Carrie Ann Inaba, colega no “The Talk”, ter revelado estar infetada com o vírus.

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.