A promessa que William fez a Kate antes de se casarem e que mantém até hoje

Casar com alguém da família real pode parecer um verdadeiro conto de fadas, mas traz também responsabilidades e alguns sacrifícios, como foi o caso de Kate Middleton e Meghan Markle.

No entanto, o príncipe William terá feito uma promessa a Kate Middleton antes de se casarem que mantém até hoje e está relacionada com uma parte da sua vida 'pré-realeza'.

De acordo com a imprensa britânica, o duque de Cambridge prometeu à então futura esposa que esta não teria de deixar a sua família para trás quando se casasse. No documentário ‘Kate Middleton: Working Class to Windsor’, Katie Nicholl, da revista Vanity Fair, explicou como Kate e William quebraram a tradição com esta promessa.

“Depois de te casares com um membro da Família Real, tornas-te um Windsor e ponto final”, começou por dizer.

“Bem, foi diferente quando Kate e William se casaram (…) Quando William pediu a Kate em casamento, ele deixou bem claro que ela não teria de deixar a sua família para trás depois do casamento”, contou. “Ele prometeu-lhe que a família da Kate seria sempre parte da família e tem sido (…) Quer seja ao juntar-se à Rainha em Ascot ou estar num importante barco da frota da Rainha nas celebrações do Jubileu de Diamante, eles estiveram lá”, acrescentou.

De realçar que, em maio de 2018, no casamento de Harry e Meghan Markle, toda a família de Kate foi convidada – mais um exemplo de como William manteve a sua promessa.