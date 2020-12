Telemóvel caiu de avião, filmou trajetória até ao chão e foi encontrado intacto | Vídeo

E se um telemóvel caísse durante um voo e fosse recuperado intacto? Parece difícil de acreditar, mas aconteceu mesmo.

O ambientalista Erneste Galiotto gravava, a partir de um avião, o cenário que o rodeava na Praia do Peró, em Cabo Frio, um município do estado brasileiro do Rio de Janeiro, quando viu o telemóvel escapar-lhe das mãos e cair pela janela, na última sexta-feira.

O trajeto da queda, que durou 15 segundos, ficou gravado em vídeo pelo próprio telemóvel – um iPhone 6S. A única coisa a não resistir foi apenas a película de proteção do ecrã, o aparelho em si não ficou com qualquer dano. E como é que se sabe tudo isto? Porque o ambientalista ainda teve a sorte de conseguir encontrar o telemóvel.

"É uma coisa que, se você contar para alguém, a pessoa não acredita. Foi um Deus nos acuda! No momento, eu falei até um palavrão, mas depois eu pensei e disse: 'Eu vou recuperar esse celular'", contou Erneste Galiotto, ao site G1, revelando que sobrevoava a Praia do Peró, a cerca de 300 metros de altura, para comemorar o facto de aquela praia voltar a ser distinguida com bandeira azul – um símbolo de reconhecimento da qualidade ambiental da praia.

Uma câmara da cabine do avião – um monomotor – registou o momento em que o homem, que pegava no telemóvel só com uma mão, o deixou cair.

"Em 15 segundos, ele [o aparelho] bateu no solo. Estava a uns 200 metros da água, e a poucos metros tinha um casal na praia. Ele caiu às 11h10 de sexta-feira. Caiu com a tela para baixo e ficou filmando por uma hora e meia. Eu acho que o sol que recarregou, porque, quando chegamos para recuperar, ele ainda tinha 16% de carga no sábado, por volta de 8h50", contou.

"Eu tinha fé que ia recuperar. Pensei: 'Se ele não caiu na água, a gente vai achar'”, contou, referindo que o aparelho foi encontrado graças aos serviços de localização disponibilizados pelo GPS.