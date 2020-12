Mulher inglesa é alérgica ao Natal

Para muitos, o Natal é a época festiva mais aguardada do ano, no entanto, para outros este período é um terrível pesadelo. É o caso de Victoria Osborne que é alérgica ao Natal.

A explicação está no produto químico – formaldeído - presente em muitos objetos, sobretudo nas árvores de Natal artificiais, papel de embrulho, velas e luzes de Natal.

"Tenho que ficar longe de coisas que me fazem mal, então evito o Natal - as compras, os presentes, as festas, as decorações”, disse ao jornal britânico The Mirror.

Quando Victoria Osborne fica exposta a estes produtos, os seus olhos ardem e as suas pálpebras incham. Devido a esta condição, o seu filho de 11 anos nunca teve um Natal considerado normal.

Foi apenas há sete anos que Victoria descobriu a sua alergia. Nunca se tinha privado de festejar o Natal, de tal forma que os médicos nunca tinham pensado nesta razão, além de que, a alergia foi desenvolvida numa idade tardia em vez de nas primeiras décadas de vida.

A própria acredita que a alergia ao formaldeído é uma consequência pelo facto de ter síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença causada por uma anomalia no colagénio, que afeta o tecido conjunto da pele, das articulações e das paredes dos vasos sanguíneos.