Agência Europeia do Medicamento pode aprovar vacina da Pfizer na próxima segunda-feira

A Agência Europeia do Medicamento anunciou, esta terça-feira, que a reunião de revisão da vacina Pfizer/BioNTech contra o novo coronavírus foi antecipada para o dia 21 de dezembro. Assim, na próxima segunda-feira a vacina pode ser aprovada para uso na União Europeia.

A antecipação do encontro entre as duas entidades aconteceu depois de o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, ter pressionado a agência a acelarar a aprovação da vacina visto ter como objetivo iniciar a vacinação ainda este ano. No entanto, a empresa disse que a antecipação da reunião se deve ao facto de ter recebido informação adicional sobre a vacina.

Recorde-se que a vacina da Pfizer/BioNTech já começou a ser utilizada no Reino Unido e nos Estados Unidos. O primeiro-ministro português, António Costa, já veio a público apontar os primeiros dias do ano como datas possíveis para o início da vacinação.