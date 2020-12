PIB. Todas as regiões cresceram, algumas acima da média

Todas as regiões registaram crescimentos do produto interno bruto (PIB) em termos reais, tendo a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve (ambas com 2,6%), a Região Autónoma dos Açores (2,4%) e o Centro (2,3%) crescido acima da média nacional (2,2%). Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), tendo em conta os resultados provisórios das Contas Regionais de 2019.

“Para o crescimento real do PIB na Área Metropolitana de Lisboa, no Algarve e na Região Autónoma dos Açores contribuíram significativamente os ramos do comércio, transportes e alojamento e restauração, atividades com relevância significativa na estrutura produtiva daquelas regiões, que registaram aumentos do VAB, em volume, de 4,8%, 3,7% e 6,5%, respetivamente”, disse o organismo.

Os dados revelados esta terça-feira pela agência de estatísticas mostram também que no Norte o crescimento foi idêntico ao do país e verificaram-se variações inferiores na Região Autónoma da Madeira e no Alentejo (0,8% e 0,6%, respetivamente).

“Os resultados finais de 2018 revelaram que as assimetrias do PIB per capita entre as vinte e cinco regiões atingem a sua expressão máxima na comparação da Área Metropolitana de Lisboa (129,9) com a do Tâmega e Sousa (60,8), verificando-se no entanto uma diminuição da disparidade regional deste indicador”, pode ler-se no relatório do INE.

Atrás dos países do Leste

O per capita de Portugal, expresso em paridades de poder de compra, situou-se em 79,2% da média da União Europeia (UE), valor superior em 0,9 pontos percentuais ao observado em 2018.

Entre os 19 países da Zona Euro, Portugal situou-se, no ano passado, na 16ª posição, abaixo da Estónia (83,8), da Lituânia (83,5) e à frente da Eslováquia (68,2), Letónia (69,1) e Grécia (66,5), adianta o INE. Este indicador é composto com base nos preços de um cabaz comum de bens e serviços de 37 países europeus, calculado pelo Eurostat.

É o Luxemburgo (260,1) que fica no topo da lista, mais de duas vezes e meia acima da média da UE27. É ainda cerca de cinco vezes maior que o da Bulgária (53), que é o Estado-membro da UE com o valor mais baixo. Já o país europeu com o menor índice é a Albânia (30,7).