Beatriz Gosta revela nome escolhido para a primeira filha

A única dúvida da humorista é se deve ser com S ou com Z...

Beatriz Gosta revelou, depois de tanta indecisão, qual é o nome escolhido para a bebé. "Tá decidido, gente, o nome da criatura vai ser Luísa/Luiza", começa por referir, na sua conta oficial de Twitter.

A apresentadora e produtora de conteúdos diz que as duas versões do nome se devem ao facto de o pai da menina preferir o nome com Z. "Eu prefiro com S, o pai da criança quer porque quer com Z. Que faço das vidas? Qual preferem? Como saio desta saia justa?", continua Beatriz Gosta, dizendo que apesar de preferir o nome com S considera que Luiza tem "star quality" e "dá palco à criança", brinca.

Recorde-se que a humorista fez recentemente um vídeo nas redes sociais onde falou sobre os estereótipos ligados aos nomes escolhidos para os bebés e pediu ajuda para escolher o nome da sua primeira filha.