Luz. Preços baixam 0,6% no mercado regulado em 2021

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) dita que os preços de venda a clientes finais no mercado regulado (cerca de um milhão de clientes) desçam 0,6% a partir de 1 de janeiro.

“A variação apresentada é relativa ao preço médio de 2020, integrando a revisão em baixa da tarifa de energia em abril, no valor de 5 euros por MWh, e que se refletiu numa redução da tarifa transitória de venda a clientes finais a vigorar até dezembro deste ano”, diz a ERSE.

A 15 de outubro, o regulador tinha proposto para o próximo ano a manutenção do preço da eletricidade face ao “forte acréscimo” no sobrecusto com as renováveis.

A proposta era de que de que os preços de venda a clientes finais no mercado regulado não mexesse nem um cêntimo no início do próximo ano. O regulador falou já nessa altura de um “exercício tarifário muito marcado por um conjunto de efeitos extraordinários resultantes da pandemia de COVID-19”.

Já nessa altura o regulador explicava que a variação nula proposta se prendia com “a revisão em baixa da tarifa de energia no valor de 5 euros por MWh, que se refletiu numa redução da tarifa transitória de venda a clientes finais [-3%] a vigorar até dezembro”.