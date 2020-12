Registados mais 388 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas em Espanha

No total já morreram 48.401 pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 10.328 casos de covid-19 em Espanha. Comparativamente aos dados de ontem ocorreu um decréscimo no número de infeções - foram confirmados 21.309 casos do novo coronavírus - no entanto este número diz respeito aos casos confirmados de todo o fim-de-semana. No total já foram confirmadaos 1.762.212 casos desde o início da pandemia no país.

Foram ainda registados mais 388 óbitos esta terça-feira, o que, tal como o número de casos também apresenta um decréscimo: Morreram 389 pessoas na segunda-feira. Apesar da diminuição, o número registado na segunda-feira diz respeito aos óbitos do fim-de-semana, logo o número registado esta terça-feira é ainda bastante elevado e preocupante para as autoridades de saúde espanholas. No total já morreram 48.401 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha.

Recorde-se que o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, disse, esta segunda-feira, que a vacinação deve começar no dia 4 ou 5 de janeiro.