Eduardo Cabrita recusa demitir-se

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admitiu, esta terça-feira, ter cometido erros mas disse que não se iria demitir do Ministério da Administração Interna, numa audição da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a propósito da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, nas instalações do SEF.

Nos minutos finais da audição, Eduardo Cabrita foi interpelado por não ter respondido a várias perguntas dos deputados, incluíndo se admitia ou não que ia demitir-se do cargo. "Fui inequívoco na resposta", respondeu a Luís Marques Guedes, presidente da comissão, que enumerou as perguntas sem resposta. O governante assumiu um compromisso, momentos antes, com o Parlamento, algo que só seria possível caso continuasse a chefiar o Ministério. "Estou aqui hoje e estarei sempre que assim o entendam", sublinhou.

O ministro admitiu ainda ter cometido erros durante o seu mandato mas não mencionou quais nem disse se eram relacionados com a morte de Ihor Homeiuk.