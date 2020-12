Efemérides de 16 de dezembro de 2020

1653 O revolucionário muito religioso Oliver Cromwell (1599-1658) tornou-se há 367 anos Lorde Protetor de Inglaterra, Escócia e Irlanda, com tratamento de Alteza, em substituição à figura do Rei (após a deposição e execução de Carlos I em 49).

1773 Colonos americanos entraram num barco britânico em Boston e destruíram o carregamento de chá há 247 anos, no primeiro gesto para a independência dos EUA.

1815 D. João VI (1767-1826) de Portugal elevou há 205 anos o Brasil à categoria de Reino, era ele ainda Regente (desde 1792), pois vivia a sua mãe D. Maria I (1734-1816, a reinar desde 1777), e estava a família real ali fugida das tropas napoleónicas.

1916 O místico Grigori Rasputin (n.1869), amigo da família do Czar Nicolau II e considerado uma má influência junto deste pela generalidade dos russos, foi assassinado há 104 anos, em S. Petersburgo.

1950 Os EUA proclamaram há 70 anos o estado de emergência, na sequência do revés sofrido pelas tropas das Nações Unidas na Coreia, começando assim o clima de guerra aberta ao ‘imperialismo comunista’.

1970 Foi assinada há 50 anos a Convenção da Haia para a repressão da pirataria aérea, ou tomada ilegal de aeronaves civis, que se iniciara com o assalto a um avião da TAP da linha de Casablanca por Palma Inácio (1922-2009), para espalhar 100 mil folhetos de propaganda em Portugal.

1972 O Massacre de Wiriyamu, em Moçambique, denunciado por missionários estrangeiros ali em serviço e pela CVI, provocando a morte de cerca de 400 civis desarmados, teve lugar há 48 anos.

1994 O CERN, laboratório europeu de física de partículas, aprovou há 26 anos a construção do maior acelerador de partículas do mundo, o Large Hadron Collider, cuja construção se previa terminada em 2004, mas só começou a funcionar em 08.

1998 A Operação Raposa do Deserto, no tempo da presidência americana de Bill Clinton (n.1946, em funções entre 93-2001), teve lugar há 22 anos, prolongando-se por 4 dias mais, e constituiu um forte ataque norte-americano (com o apoio activo do Reino Unido) ao Iraque, perante a recusa de entrada dos inspetores de armamento da ONU.

2001 Tiveram, lugar há 19 anos as eleições locais que levaram António Guterres a demitir-se de primeiro-ministro (cargo que ocupava desde Outubro de 1995), alegando o ‘pântano político’ – proporcionando assim uma fulgurante carreira política a Durão Barroso, a partir da sua alegada ‘tanga’.

2013 O Governo (Passos e Portas) anunciou há 7 anos que a décima avaliação regular da 'troika' ao programa de resgate de Portugal "foi positiva" e reiterou a intenção de "terminar o programa na data prevista".

2015 O Tribunal Constitucional de Angola ordenou há 5 anos o fim da aplicação da prisão preventiva aos 15 ativistas angolanos presos desde junho, passando-os, por proposta da Procuradoria-Geral da República de Angola a prisão domiciliária.