Casal treinou o filho de apenas seis anos para os ajudar a roubar relógio de mais de 74 mil euros

Um casal treinou o filho, de apenas seis anos, para ajudar a roubar um relógio de 67 mil libras, mais de 74 mil euros, de uma loja em Londres, Inglaterra.

De acordo com o Mirror, que cita a acusação, Ilie Para e Marta Para-Bloj, ambos de 33 anos, tiraram fotografias do relógio, da loja Harrods, cinco dias antes do roubo e experimentaram vários acessórios. Mais tarde, o casal voltou com o filho para levar o relógio. Os arguidos conseguiram levar o acessório de ouro rosa de 18 quilates, trocando-o por uma réplica que a criança levou escondida no capuz da camisola, quando a vendedora estava de costas.

Dias depois, o casal, de nacionalidade romena, foi parado pela polícia no porto da cidade de Dover, quando se preparava para regressar a casa.

Os dois admitiram o roubo, que ocorreu em setembro, e foram detidos. O tribunal condenou agora o homem a 18 meses de prisão e a mulher a oito meses.

O juiz disse ao casal que estes tinham “preparado” o filho para ajudá-los a cometer o roubo, descrito como “sofisticado, bem planeado e audacioso”. O filho foi considerado a “peça chave na execução” do mesmo.