Imprensa norte-americana revela que Lana del Rey está noiva

Lana Del Rey, de 35 anos, está noiva do músico Clayton Johnson, de 31, avança a imprensa norte-americana.

De acordo com as informações avançadas pela revista People e pela US Weekly, o casal namora há menos de um ano e conheceu-se numa aplicação de encontros. O noivado ganhou força depois de na segunda-feira, durante o programa The Tonight Show With Jimmy Fallon, a cantora surgir com um anel no dedo anelar que chamou à atenção dos fãs.

Não é sabido ao certo há quanto tempo Lana Del Rey e Clayton Johson estarão juntos, mas ambos começaram a seguir-se no Instagram em agosto e foram vistos juntos em outubro.

De realçar que a cantora estava solteira desde março, quando terminou o namoro com o polícia Sean Larkin.

Clayton Johnson é guitarrista e o seu maior sucesso é um cover, que fez com os seus irmãos, do hit de 2015 “FourFiveSeconds”, de Rihanna, Kanye West e Paul McCartney. O músico fez ainda parte de várias bandas, trabalhou como modelo e apareceu em videoclipes, nomeadamente de Paris Hilton.

