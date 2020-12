Turismo. Empresas com quebras de 7,7 mil milhões de faturação

Os números foram avançados pela secretária de Estado do Turismo. Rita Marques diz que setor vai receber 2,5 mil milhões até ao final do ano.

Até setembro, as empresas do setor do turismo perderam 7,7 mil milhões de euros, “o que representa basicamente um decrescimento de receitas de 56%, recuando 2010”. Já ao nível das dormidas foram registadas 24 milhões um decréscimo de 61,5%. Os números foram avançados pela secretária de Estado do Turismo no Parlamento e não ficaram por aqui. De acordo com Rita Marques, em relação ao emprego, no terceiro trimestre estavam registados 285 mil postos de trabalho associados ao turismo, um recuo de 14,8% e uma diminuição de 49,3 mil trabalhadores no setor. Ainda assim, admite que há regiões onde os efeitos da quebra do turismo são mais sentidos, como é o caso do Algarve, que regista um acréscimo de taxa de desemprego de 142%.

A responsável adiantou também que dos 22 mil milhões de euros disponibilizados para apoio à manutenção do emprego e capacidade das empresas até final do ano, 2,5 mil milhões são direcionados para o setor do turismo.

Estes valores enquadram-se no conjunto de instrumentos criados pelo Governo para apoiar a manutenção dos postos de trabalho e a capacidade produtiva das empresas. No entanto, Rita Marques chamou ainda a atenção para o facto de a linha de apoio à tesouraria do Turismo de Portugal já ter aprovado 55,6 milhões de euros.

Em relação ao programa Apoiar.pt, que já recebeu 36.944 candidaturas, 46% das quais associadas ao setor do turismo, já aprovou financiamento no valor de cerca de 100 milhões de euros, dos quais 43 milhões já foram pagos. “À data de ontem [terça-feira], tínhamos cerca de 7600 candidaturas cujos termos de aceitação já estão assinados, com pagamentos efetuados de 43 milhões de euros”, afirmou aos deputados.

Para o futuro, a governante adiantou que está a ser elaborado um plano de retoma, que assentará em cinco pilares: investimento (reforçar a confiança no investimento e identificar pontos de ligação com as empresas), conhecimento, território (iniciativas que apostem na coesão territorial), conectividade (aumentar a competitividade do transporte aéreo) e promoção.

Peso nas exportações

Rita Marques apontou também para o peso que o setor teve nas exportações nacionais. “O decréscimo da atividade tem impacto relevante ao nível das exportações. No ano de 2019, e no período homólogo, o turismo representava 51,5% das nossas exportações – de janeiro a setembro. Reportando ao ano presente, temos uma diminuição da representatividade do setor do turismo no que toca às exportações de serviços, recuando 5,1% para 40,2%. Ao nível das exportações totais, há uma retração assinalável. E nesta altura - valores até setembro - o turismo representam 12% das exportações totais”.

Os últimos dados do INE apontaram para uma queda, em outubro, de 52,7% e 53,4% no número de hóspedes e nas dormidas, respetivamente. Nesse mês, 29,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (24% em setembro), acrescenta o INE.