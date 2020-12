Há três semanas que o número de doentes com covid-19 em UCI não era tão baixo

É preciso recuar até 21 de novembro para encontrar um dia com menos internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) do que esta quarta-feira.

No dia em que Portugal reportou mais 82 óbitos por covid-19 e 4.720 novos casos, regista-se o número mais baixo de internamentos em Cuidados Intensivos em três semanas.

Esta quarta-feira houve 25 infetados a receber alta dos hospitais, ou seja, existem por esta altura 3.181 pessoas internadas com covid-19, destes há 486 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 20 em relação ao dia anterior. É preciso recuar até 21 de novembro para encontrar um dia com menos internados em UCI, quando houve 485.

Desde o início da pandemia o país já soma um total acumulado de 5.815 mortes provocadas pela covid-19 e 358.296 infetados. Há, nesta altura, 68.762 casos ativos da doença em Portugal, mais 957 do que ontem.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 2.182 casos, segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.375 infetados, o Centro, com 840, o Alentejo, com mais 177 e o Algarve com 94. O arquipélago dos Açores reportou 36 casos nas últimas 24 horas e o da Madeira 16.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, morreram 35 pessoas infetadas no Norte, 20 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve. Nas ilhas não houve qualquer óbito a registar associado à doença. Recorde-se que até agora o recorde de óbitos diários pertence a sexta-feira passada, dia 12 de dezembro, quando foram registados 95 mortes.

Por outro lado, mais 3.685 pessoas recuperaram da doença. No total, já 283.719 pessoas conseguiram vencer a covid-19 no país.

As autoridades de saúde têm agora 74.290 contactos sob vigilância, menos 282 do que na terça-feira.