Homem morre depois de ser atingido por grua de camião no Porto

Um homem de 52 anos morreu, esta quarta-feira, na sequência de um acidente com um camião que derrubou um poste de eletricidade no Porto, segundo declarações de uma fonte da PSP à Lusa.

O acidente ocorreu por volta das 07h55. O veículo pesado atingiu um poste de iluminação e a grua do camião acabou por atingir o homem que estava a andar na rua onde se deu o acidente.

O homem ainda foi transportado para o Hospital de Santo António mas acabou por não resistir aos ferimentos. Além da vítima mortal, um funcionário de umas bombas de gasolina também foi atingido mas sofreu ferimentos ligeiros e encontra-se estável.

A Câmara Municipal do Porto já lançou uma nota de pesar pela morte do homem e confirmou que o camião pertencia à autarquia, daí será aberto um processo para averiguar as causas do acidente. "A empresa ordenou já a abertura de um processo de averiguação interna às causas deste acidente estando também, naturalmente, disponível para colaborar com as autoridades", pode ler-se.