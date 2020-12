Anitta revela que foi vítima de violação: "Quando ele acabou foi abrir uma cerveja e eu fiquei olhando para a cama cheia de sangue"

Anitta confessou que foi violada por um rapaz na adolescência, no primeiro episódio da série documental Anitta: made in Honório, que estreou esta quarta-feira na Netflix.

"Eu nunca expus isso em público. Sempre me coloquei em relações meio abusivas. Quando eu tinha 14 para 15 anos, conheci uma pessoa. Tinha medo dele, ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu era diferente quando era adolescente, não era como sou hoje em dia", recorda a artista.

A cantora diz que o jovem estava "muito nervoso" no dia em que cometeu o crime. "Eu estava com bastante medo das reações dele e eu acabei a perguntar se ele queria ir para um lugar só nós dois. Rapidamente, na mesma hora, ele parou o stress dele e perguntou se eu tinha certeza. Eu falei que sim. Mas hoje eu tenho plena certeza que eu falei que sim porque eu tinha muito medo do stress dele", explica Anitta, entre lágrimas.

Quando chegou ao local com o jovem percebeu que não se queria envolver com ele mas "ele não ouviu" e forçou-a a ter relações sexuais. "Quando eu cheguei lá, eu percebi que não era certo fazer aquilo por medo e falei que não queria mais. Mas ele não ouviu. Ele não disse nada. Ele só seguiu fazendo o que ele queria fazer. Quando ele acabou, ele saiu, foi abrir uma cerveja e eu fiquei olhando para a cama cheia de sangue", recorda a cantora.

Depois da violação, Anitta deixou de comer e demorou a contar que foi vítima de abuso sexual à família."Ela pediu que a gente nem olhasse pra ela. Estava a começar a boicotar-se, a não comer, a não estar feliz, a criar defesas dentro dela para suportar esse segredo. Resolveu botar isso para fora, nos contar", partilhou Renan Machado.

Anitta diz que se culpabilizou durante muitos anos pelo sucedido e teve medo de contar a situação até há pouco tempo. "Sempre tive medo do que as pessoas iam falar. 'Como ela pode ter sofrido isso e hoje ser tão sexual, ser tão aberta, fazer tanta coisa?' Eu não sei. O que eu sei é que eu peguei isso que eu vivi e transformei numa coisa para me fazer sair por cima, sair melhor", afirma, dizendo que a personagem Anitta foi criada por "necessidade de ser uma mulher corajosa, que nunca ninguém pudesse machucar, que nunca ninguém pudesse fazer chorar, magoar, que sempre tivesse uma saída para tudo", confessa.

As redes sociais da artista inundaram-se de mensagens de apoio e de força a Anitta. Os assessores da cantora já vieram a público afirmar que Anitta não vai comentar mais o assunto.