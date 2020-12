Pai Natal testa positivo para a covid-19 depois de sessão fotográfica com 50 crianças

Um casal que se vestiu de Pai e Mãe Natal testou positivo para o novo coronavírus depois de uma sessão fotográfica com 50 crianças, na semana passada. O caso aconteceu no estado no estado da Georgia, nos Estados Unidos.

A sessão aconteceu num pavilhão, onde decorreu um evento de Natal, e segundo o presidente do comité de organização, Robert Parker, citado pelo The New York Times, o casal esteve o tempo todo com máscaras, mas algumas crianças não.

Parker disse que ambos “nunca colocariam alguém em perigo de propósito”. “Eles são boas pessoas”, apontou.

As autoridades já aconselharam as crianças que estiveram em contacto com este Pai Natal e Mãe Natal durante o evento a ficarem em quarentena durante 14 dias. No entanto, o condado de Long não deu indicações para que as crianças realizassem testes, que regressaram à escola antes sequer de o casal saber que estava infetado.

Apesar deste acontecimento, o evento natalício vai continuar a decorrer na cidade de Ludowici. Num texto publicado no Facebook, Robert Parker escreveu que “estas tradições servem para trazer algum sentido de normalidade nestes tempos difíceis”.