Adolescente de 14 anos atacado até à morte por pastor-alemão

Um adolescente, de 14 anos, foi atacado até à morte por um cão, em Battle Lake, no estado norte-americano do Minnesota.

De acordo com a imprensa internacional, que cita as autoridades, Dion Bush, de 14 anos, foi atacado por um pastor-alemão, de três anos, que a família tinha comprado há apenas seis meses na Polónia. O incidente ocorreu no passado dia 10 de dezembro, numa quinta onde a família cria animais. O jovem tinha-se deslocado à propriedade para tratar dos cães da família.

Segundo o gabinete do xerife do condado de Otter Tail, o cão que matou Dion estava “extremamente agressivo” quando a polícia chegou ao local e foi abatido a pedido do dono por razões de segurança pública. O cão foi levado para a Universidade Estadual de Dakota do Norte para uma necropsia.

As autoridades explicaram que só se dirigiram ao local depois de o pai de Dion alertar para o facto de o filho não te regressado a casa, depois de várias horas sem dar notícias. O pai tinha sofrido um acidente recentemente e não conseguia ir procurar o jovem sozinho. Dion foi encontrado já morto dentro de uma área cercada da propriedade da família.

Os vizinhos da família têm-se mostrado solidários e, nas redes sociais, a mãe de Dion agradeceu o apoio.

"Embora o meu mundo tenha sido destruído e colocado de cabeça para baixo (...) não vos posso agradecer o suficiente por o que estão a fazer. Deus vos abençoe a todos. Obrigado”, escreveu Jennifer Bush.

Segundo a imprensa, na propriedade está sediada uma empresa de criação de pastores-alemães, gerida pela mãe de Dion. Michael Crusan, porta-voz do Conselho de Saúde Animal de Minnesota, que regula a importação de cães de outros países, disse Jennifer Bush não está “licenciada como criadora comercial de cães e gatos".

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias da morte.