Ex-futebolista do Vitória de Guimarães Renê Weber morre de covid-19 aos 59 anos

O antigo jogador do Vitória de Guimarães Renê Weber morreu de covid-19 aos 59 anos. “Profissional de alto nível, Renê era querido por todos, zelava pela excelência no trabalho e pela manutenção do bom ambiente. Ele foi mais uma vítima da Covid-19", lê-se na publicação do clube brasileiro no Twitter.

Rêne Weber, natural do Brasil, esteve ao serviço do Vitória de Guimarães durante quatro épocas, onde conseguiu conquistar uma Supertaça em 1988/89.

A partir da década de 90, Rêne Weber orientou vários clubes como treinador adjunto, passando pelo Benfica e por 10 equipas brasileiras. Além disso, ainda foi selecionador dos sub-20 do Brasil em 2005.

São Paulo, Cruzeiro, Vasco da Gama e Fluminense são alguns dos clubes que já lamentaram publicamente a morte de Rêne Weber em publicações nas redes sociais.

O Brasil é o segundo país com mais mortes no mundo, ao contar com mais de 182.799 e o terceiro com mais infeções, ultrapassando os seis milhões de casos.

Veja uma das mensagens deixadas para o treinador: