Autoridades italianas desmantelam rede de pornografia infantil com 432 membros

Detidos trocavam fotos e vídeos com imagens de abuso sexual de crianças e bebés através do Whatsapp e Telegram

As autoridades italianas desmantelaram esta quarta-feira uma rede de pornografia infantil internacional. A operação apelidada de “Luna Park” deteve 432 pessoas.

Esta rede de pornografia infantil chegava a vários países, nomeadamente a Espanha e Colômbia. Foram detidos 351 cidadãos não italianos, de países como a Singapura e Filipinas. Um dos detidos é de Espanha, um dos primeiros países a ordenar a prisão, indicaram fontes policiais à agência EFE. A polícia de Milão identificou ainda 81 italianos, 17 dos quais foram detidos.

Todos os detidos estão acusados de pertencerem a uma organização criminosa que partilhava fotografias e vídeos de violações a crianças ou bebés através de 159 grupos no Whatsapp e Telegram. Alguns indivíduos ainda não foram localizados, portanto as detenções ainda estão a decorrer.

As autoridades, que se infiltraram durante anos nos grupos de conversa, sublinharam a “transversalidade do crime”, uma vez que as profissões exercidas pelos acusados, com idades compreendidas entre os 18 e 71 anos, vão desde operários a professores universitários, desempregados, funcionários públicos, estudantes, empresários e reformados.

Foram feitas mais de 300 buscas em 18 das 20 regiões italianas. Desta forma, a “Luna Park” tornou-me mesmo uma das maiores operações contra a pornografia infantil nos últimos anos em Itália.