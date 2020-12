Cristiano Ronaldo recorda origens e confessa que nao esconde emoções: "Quem disse que os homens não choram?"

Cristiano Ronaldo é o protagonista, conjuntamente com o pugilista Gennady Golovkin, de um dos episódios da nova série documental da DAZN “Parallel Worlds” – que junta ícones do desporto mundial para descobrir o que têm em comum.

No vídeo publicado pelo serviço de streaming para promover a série, o craque português recorda as sua origens humildes e confessa que não tem medo de expressar as suas emoções.

“Acho que é bom ter emoções. Eu não as escondo de ninguém… Quem disse que os homens não choram? Todos nós temos sentimentos e temos que expressá-los. O importante para mim é ser uma boa pessoa”, declarou o avançado da Juventus.

“As circunstâncias em que nascemos e crescemos dão-nos o que temos dentro de nós, o nosso caráter, a nossa personalidade. Nós nascemos pessoas normais, não nascemos ricos, e temos que lutar pela vida”, disse.