PJ detém empresário de construção civil suspeito de diparar contra homem na via pública

A Polícia Judiciária deteve um empresário de construção civil por suspeitas de ter disparado contra um homem na via pública, em Valpaços, anunciou a mesma força de segurança em comunicado.

A detenção do homem de 48 anos foi feita através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real por estar “fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio tentado", uma vez que terá disparado “uma arma de fogo curta”, atingindo “a vítima no rosto”, um homem de 46 anos.

O detido vai ser agora presente a interrogatório judicial para conhecer a eventual aplicação de medidas de coação.